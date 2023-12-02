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AA
HABER GİRİŞ
02.12.2023 12:53
, 02.12.2023 12:55
SON GÜNCELLEME
02.12.2023 12:55
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 1 kişi daha öldü
İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın Cebbeyn beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin daha öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
[Fotograf: AA]
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