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Dünya
AA 02.12.2023 12:40

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde sivilleri güneye göçe zorluyor

İsrail ordusu, yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, Filistinli sivilleri güneye göç etmeye zorluyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde sivilleri güneye göçe zorluyor
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyindeki saldırılarda can kayıpları artırırken, sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı Arapça açıklamada, İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye, Şucaiyye, Zeytun ve Eski Şehir bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 400’den fazla yerin hedef alındığını açıklamıştı.

Ordu ayrıca, İsrail’in daha önce “güvenli yer olduğunu” iddia ettiği ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı, Han Yunus’a da 50’den ziyade hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta, “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamış, bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 178 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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