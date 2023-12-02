Parçalı Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.12.2023 13:00

İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

Sicilya Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda geçen ay yoğun olarak görülen volkanik hareketlilik sürüyor.

İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor
[Fotograf: AA]

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yanardağın aktif güneydoğu krateri dün akşam saatlerinde güçlü şekilde kül ve lav püskürttü.

INGV, Etna'daki volkanik faaliyetin güneydoğu krateriyle sınırlı kaldığını kaydetti.

Bu arada, basında çıkan haberlerde, dağın püskürttüğü küller nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayınlandığı, bununla birlikte Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın uçuş trafiğinin olumsuz etkilenmediği bildirildi.

Etna’daki güçlü lav akışının Katanya ve Taormina gibi çevredeki kentlerden de gözlenebildiği belirtildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, 13 ve 26 Kasım tarihlerinde de kül ve lav püskürtmüştü.

ETİKETLER
İtalya Volkan
Sıradaki Haber
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 1 kişi daha öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Avustralya, Gazze'de "insani ara"nın devam etmesi çağrısı yaptı
13:58
AK Parti'de, "Ekonomi Söyleşileri" programı yapılacak
13:57
ABD öncülüğündeki 22 ülkeden küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdü
13:49
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
13:46
Kocaeli'de tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
13:40
İsrail ile çatışmalarda Hizbullah’ın 2 mensubu daha öldü
"Kaleler Şehri Andırın" 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor
"Kaleler Şehri Andırın" 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ