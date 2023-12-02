İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yanardağın aktif güneydoğu krateri dün akşam saatlerinde güçlü şekilde kül ve lav püskürttü.

INGV, Etna'daki volkanik faaliyetin güneydoğu krateriyle sınırlı kaldığını kaydetti.

Bu arada, basında çıkan haberlerde, dağın püskürttüğü küller nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayınlandığı, bununla birlikte Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın uçuş trafiğinin olumsuz etkilenmediği bildirildi.

Etna’daki güçlü lav akışının Katanya ve Taormina gibi çevredeki kentlerden de gözlenebildiği belirtildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, 13 ve 26 Kasım tarihlerinde de kül ve lav püskürtmüştü.