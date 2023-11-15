Gazze’nin kuzeyinde faaliyette olan sadece bir hastane kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) el-Ehli Baptist Hastanesi'nde şu anda 500’den fazla hastanın tedavi gördüğünü, ancak kaynakların hızla tükendiğini açıkladı.

Yapulan açıklamada "Kuzey Gazze'deki hastanelerden sadece birinin 14 Kasım itibariyle hala asgari düzeyde faaliyet gösterdiği bildirilmektedir. Diğer tüm hastaneler, çevrelerindeki bombardıman ve çatışmaların da etkisiyle elektrik, tıbbi malzeme, oksijen, gıda ve su eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştur. Gazze kentindeki hastane şu anda 500'den fazla hastayı barındırıyor ve kuzeyde hasta kabul edebilen tek tıbbi tesis olduğu bildiriliyor. Ancak o da giderek artan kıtlık ve zorluklarla karşı karşıya." denildi.

İsrail 17 Ekim'de roketle saldırmıştı

El-Ehli Baptist Hastanesi, 17 Ekim’de roket saldırısının hedefi olmuştu. Hamas, saldırının sorumlusunun İsrail olduğunu duyurmuştu.

İsrail ise Hamas’ın attığı roketin arızalanarak hastanenin bahçesine düştüğünü belirterek saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini belirtmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hastaneye düşen roket sonucu 471 kişinin hayatını kaybettiğini, 314 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.