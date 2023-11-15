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Dünya
TRT Haber 15.11.2023 03:24

Şifa Hastanesi'ne gece baskını

İsrail askerleri, Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi’ne operasyon başlattı.

Şifa Hastanesi'ne gece baskını

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırı başlattı. Açıklama İsrail ordusundan yapıldı.

Açıklamada istihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda Hamas'a yönelik saldırı başlatıldığı ifade edildi.

Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısı

Hastanede bulunduğu iddia edilen Hamas üyelerine teslim olma çağrısı yapıldı.

İsrail uzun süredir Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni abluka altında tutuyor, hastanenin çevresine saldırılar düzenliyordu.

Hastaneye tıbbi yardımların geçişine izin verilmezken, yaralıların tahliyesi de engelleniyordu.

Hamas gün içerisinde yaptığı açıklamada hastanelerde askeri unsurlarının bulunduğu iddialarını reddetmiş, Birleşmiş Milletleri Gazze'deki hastaneleri denetlemesi için uluslararası komisyon kurmaya çağırmıştı.

"İsrail buradaki herkesi ölüm çemberine sokuyor"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor." diyen Kudra, şunları kaydetti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

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