İsrain'in hastane baskını: 100'den fazla asker acil serviste, bodrum katları aranıyor

Görgü tanıklarından gelen açıklamalara göre, hastanenin içine altı tank ve yüzden fazla asker girdi. Bazı maskeli askerler 'kımıldama, hareket etme' diye bağırmaya başladı.

Al Jazeera muhabiri, sağlık personelinin çok sayıda yeni doğmuş bebek de dahil olmak üzere hastalarını terk etmeyi reddettiğini yazdı.

Hastanedeki bir doktor, "Bize ne yapacaklarını bilmiyoruz. İnsanları öldürecekler mi bilmiyoruz. Tüm propagandanın yalan olduğunu biliyoruz ve onlar da El Şifa Tıp Merkezi'nde hiçbir şey olmadığını bizim kadar biliyorlar" dedi.

İsrail'in hastaneye gece baskını

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne askeri operasyon yürütüldüğünü söyledi.

Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

Operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde hastaneden hasta ve sığınanlardan boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor"

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şöyle devam etti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.