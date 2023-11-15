Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor

Şifa Hastanesi'nde durum her geçen an kötüleşiyor...

İsrail'in saldırısı ve kuşatması altındaki hastane, elektrik ve yakıt olmadığı için hizmet dışı kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü, tahliyenin mümkün olmadığını açıkladı. Hastanedeki cenazeler ise, İsrail güçleri giriş çıkışa izin vermediği için bahçeye gömüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şunları kaydetti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 320’yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650’sini çocuklar ve 3 bin 145’ini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.