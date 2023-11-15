Şifa Hastanesi'ndeki prematüre bebekler kuvözden çıkarıldı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakım ve diğer servislerden olmak üzere 7 hastanın öldüğünü belirtmişti.

Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralının da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, birkaç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde bu ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğunu söyledi.