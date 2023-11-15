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Dünya
AA 15.11.2023 00:27

ABD, Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığını iddia etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

ABD, Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığını iddia etti

Basına demeç veren Kirby, Hamas'ın Gazze'deki bazı hastaneleri kullandığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kirby, farklı kaynaklardan, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bazı hastaneleri ve "altındaki tünelleri" saklanmak ve askeri operasyonlarını yürütmek için kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

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Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

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Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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