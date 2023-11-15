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Dünya
AA 15.11.2023 10:36

Hamas, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısından Biden ve yönetimini sorumlu tuttu

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

Hamas, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısından Biden ve yönetimini sorumlu tuttu
[Fotograf: AA]

Hamas, İsrail ordusunun Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İşgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısının yansımalarından, sağlık personelinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın maruz kaldığı olumsuzluklardan tamamen İsrail'i, (ABD Başkanı Joe) Biden ve yönetimini ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi tarafından korunan bir sağlık tesisine karşı işlenen bu iğrenç suçun sonucu olarak işgal liderleri ve onlarla işbirliği yapan herkes, çocukları, hasta ve savunmasız sivilleri öldürmekten sorumlu tutulacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletlerin sessizliği, birçok ülke ve rejimin başarısızlığı, Filistin halkımızı topraklarına ve meşru ulusal haklarına sahip çıkmaktan caydırmayacak. Halkımıza onları ve haklarını tüm gücümüzle savunmaya devam etme sözümüzü sürdüreceğiz. İşgal, işlediği suçların, çocuklarımıza, kadınlarımıza, kutsallarımıza yönelik saldırılarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir."

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