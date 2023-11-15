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Dünya
AA 15.11.2023 10:12

İran'ın önde gelen din adamlarından Süleymani'yi öldüren sanık hakkında idam kararı

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi ve Zahidan kentinin eski Cuma İmamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldüren sanık hakkında verilen idam kararı kesinleşti.

İran'ın önde gelen din adamlarından Süleymani'yi öldüren sanık hakkında idam kararı

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, 26 Nisan'da ülkenin önde gelen din adamlarından Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili dava Mazenderan Genel Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, haziranda cinayetin faili olarak yargılanan sanık hakkında idam kararı aldı. Sanık avukatlarının karara itirazı üzerine dosya temyiz talebiyle Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, kararı inceledi ve idam cezasını onadı.

İran'da ülke liderini seçen, denetleyen ve azledebilen bir kurum olarak bilinen Uzmanlar Meclisinin Üyesi Ayetullah Abbas Ali Süleymani, 26 Nisan'da Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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