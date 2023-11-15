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Dünya
AA 15.11.2023 09:46

Şifa Hastanesi Yönetimi: İsrail askerleri 'güvenli' dedikleri koridora çıkanlara ateş açtı

Gazze'deki Şifa Hastanesi yönetimi, İsrail askerlerinin hastanenin çıkışının "güvenli" olduğunu iddia ettiği koridordan çıkanlara doğru ateş açtığını bildirdi.

Şifa Hastanesi Yönetimi: İsrail askerleri 'güvenli' dedikleri koridora çıkanlara ateş açtı
[Fotograf: Reuters]

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla ilgili Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu.

"İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı" diyen Zakkut, İsrail askerlerinin, hastanenin çıkışının "güvenli" olduğunu iddia ettiği koridordan çıkanlara doğru ateş açtığını belirtti.

Zakkut, "İşgal ordusu, askerlerinin Şifa Hastanesi'ne girmesinin kendisi için bir zafer olacağına inanıyordu ancak direnişin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı" sözlerini kullandı.

Grafik: Nursel Cobuloğlu/TRT Haber[Grafik: Nursel Cobuloğlu/TRT Haber]

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi ve acil durum binalarına baskın düzenlediğini ayrıca acil servise girdiğini ve şu an hastanenin bodrumunda arama yaptığını aktardı.

Kızılhaç delegasyonuna "işgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlediğini" bildirdiklerini söyleyen Zakkut, ancak kendilerinden herhangi bir cevap alamadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunuyor

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son bilgilerine göre hastanede yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunuyor.

Bunlar arasında sağlık ekipleri, aralarında 600 yaralı ve 36 yenidoğanın da bulunduğu hastalar ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş kişiler yer alıyor.

İsrail, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne günlerdir saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

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