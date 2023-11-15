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Dünya
AA 15.11.2023 09:25

Gazze’deki hükümet: İsrail Şifa Hastanesine saldırarak bir kez daha iğrenç bir suç işledi

Gazze’deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesine saldırarak bir kez daha iğrenç bir suç işlediğini söyledi.

Gazze’deki hükümet: İsrail Şifa Hastanesine saldırarak bir kez daha iğrenç bir suç işledi

Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden İsrail ordusunun binlerce sivil ve hastanın bulunduğu Şifa Hastanesi'ni işgaliyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ne saldırıp 9 bine yakın hasta, yaralı, sağlık personeli ve yerinden edilmiş sivilin bulunduğunu bildiği halde hastane içinde ateş açarak, bir kez daha önceden planlanmış iğrenç bir suç işledi." ifadeleri kullanıldı.

Şifa Hastanesi'ne yapılan bu saldırının, İsrail'in 700'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan hastanelere, ambulanslara ve sağlık personeline yönelik süregelen saldırı ve katliamlarının bir yenisi olduğu belirtildi.

İsrail'in daha önce de El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katliam yaptığı hatırlatılan açıklamada, bugün de Şifa Hastanesi'ni işgal ederek tarihi bir suç işlediği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana hastaneler ve sağlık personellerinin hedef tahtasında olduğu kaydedilen açıklamada, "İşgal güçleri, bu vahşi saldırılarında şu ana dek 198 doktor, hemşire ve ilk yardım personeli ile 55 ambulansı hedef aldı, 25 hastane hizmet dışı kaldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

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