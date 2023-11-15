Şifa hastanesinden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açıldı

Al Jazeera'ye konuşan Bursh, İsrail güçlerinin hastane kompleksi içindeki cerrahi ve acil durum binalarını aradığını ancak herhangi bir silaha rastlamadığını söyledi.

İsrail ordusu, Hamas'ı hedef almak için hastanede "kesin ve hedefli bir operasyon" yürüttüğünü açıkladı.

Hamas hastaneyi askeri üs olarak kullandığını reddetti ve İsrail'i tıbbi tesise baskın düzenleyerek savaş suçu işlemekle suçladı.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor"

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şöyle devam etti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

