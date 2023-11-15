Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 15.11.2023 08:27

Şifa hastanesinden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açıldı

Gazze'deki hastanelerin Genel Müdürü Münir el Burş, İsrail'in saldırısı sırasında Şifa hastanesinden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açıldığını söyledi. Hastane yönetimi "İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı" dedi.

Şifa hastanesinden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açıldı

Al Jazeera'ye konuşan Bursh, İsrail güçlerinin hastane kompleksi içindeki cerrahi ve acil durum binalarını aradığını ancak herhangi bir silaha rastlamadığını söyledi.

İsrail ordusu, Hamas'ı hedef almak için hastanede "kesin ve hedefli bir operasyon" yürüttüğünü açıkladı.

Hamas hastaneyi askeri üs olarak kullandığını reddetti ve İsrail'i tıbbi tesise baskın düzenleyerek savaş suçu işlemekle suçladı.

 

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor"

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şöyle devam etti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.
 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Çin, Gazze'de BM konukevine yapılan saldırıyı kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:00
Adıyaman'da sis etkili oldu
09:48
Gazze’deki Şifa Hastanesi yönetimi: İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı
09:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'nin kuruluşunun 40. yılını kutladı
09:40
İstanbul'da kaçak balık avına 193 bin 246 TL ceza
09:34
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi
09:32
Türkiye, 15 Kasım 1988'de kurulan Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden
İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor
İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor
FOTO FOKUS
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ