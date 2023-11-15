İsrail Şifa Hastanesi'nin tahliye edilmesini istedi

Al Jazeera'de yer alan habere göre, yerinden edilen kişilerin Şifa Hastanesi'nden çıktıktan sonra nereye gidecekleri belli değil.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki "operasyonunun" hâlâ devam ettiğini söylüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son bilgilerine göre hastanede yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunuyor.

Bunlar arasında sağlık ekipleri, aralarında 600 yaralı ve 36 yenidoğanın da bulunduğu hastalar ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş kişiler yer alıyor.

Hastanedeki sivillere ateş açıldı

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla ilgili Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu.

"İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı." diyen Zakkut, İsrail askerlerinin, hastanenin çıkışının "güvenli" olduğunu iddia ettiği koridordan çıkanlara doğru ateş açtığını belirtti.

Zakkut, "İşgal ordusu, askerlerinin Şifa Hastanesi'ne girmesinin kendisi için bir zafer olacağına inanıyordu ancak direnişin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi ve acil durum binalarına baskın düzenlediğini ayrıca acil servise girdiğini ve şu an hastanenin bodrumunda arama yaptığını aktardı.

Kızılhaç delegasyonuna "işgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlediğini" bildirdiklerini söyleyen Zakkut, ancak kendilerinden herhangi bir cevap alamadıklarını ifade etti.

İsrail, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne günlerdir saldırılarını yoğunlaştırmıştı.