İsrail Ordu Radyosu: Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti yok

İsrail Ordu Radyosunun aktardığı haberde, “Şifa Hastanesi’nde kaçırılanların varlığına dair bir belirti yok, taramalar devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Haberde, hastanedeki İsrail güçleri ile, “askerlerden ayrı bir yerde bulunan hastalar veya hastanedeki sağlık ekipleriyle herhangi bir sürtüşme yaşanmadığı” kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin şu anda Şifa Hastanesi'ndeki “belirli bir alanda” Hamas’a karşı “hassas ve hedefi olan bir operasyon” yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastane baskınının, “Hamas'ın faaliyetlerinin bu bölgeden yönlendirildiğini gösteren istihbarat bilgilerine dayandığı” iddia edildi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.