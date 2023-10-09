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Dünya
AA 09.10.2023 05:10

Gazze'den yapılan saldırılarda 2 bin 315 İsrailli yaralandı

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsraillilerin sayısı 2 bin 315'e yükseldi.

Gazze'den yapılan saldırılarda 2 bin 315 İsrailli yaralandı
[Fotograf: AA]

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler
'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında, saldırılarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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