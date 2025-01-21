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Dünya
AA 21.01.2025 12:21

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Enkazlardan şu ana kadar 66 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı

İsrail'in ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıktığı binaların enkazından şu ana kadar 66 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Enkazlardan şu ana kadar 66 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 8, güneyinden ise 58 olmak üzere 66 Filistinlinin naaşının enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri ile bölge halkı enkaz altında kalan Filistinlileri aramaya devam ederken ekipman ve iş makinesi eksikliği çalışmalara engel oluyor.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.

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