İtalya'da İslam düşmanı yasa teklifi hazırlığı: Burka ve peçenin yasaklanması istenecek

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ iktidarın küçük ortaklarından Lig Partisi'nin milletvekili Igor Iezzi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'na burka ve peçe gibi kıyafetlerin kamusal alanda yasaklanması ve buna aksi durumlara cezalar öngören bir yasa teklifi sundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Lig'in söz konusu kanun teklifi burka veya peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetlerin kamusal alanlarda giyilmesini yasaklama, kadınları peçe takmaya zorlayan erkekler için 2 yıl hapis, 30 bin euroya varan bir para cezası ve vatandaşlık başvuru hakkının düşürülmesi gibi cezai yaptırımlar öngörüyor. Söz konusu teklif, suçun bir çocuk, bir kadın ya da engelli bir kişiye karşı işlenmesi halinde cezanın yarı oranında arttırılmasını da içeriyor.

Lig'in sunduğu bu son kanun teklifinin, 1975 tarihli kamu güvenliği gerekçesiyle kamusal alanlarda yüzün örtülmesini yasaklayan yasaya göre daha sıkı düzenlemeler getirdiği belirtildi. 1975 tarihli yasanın "haklı gerekçelerle" ibadet yerleri, sağlık gerekçesi gibi alanlarda bazı muafiyetler öngördüğü ancak Lig'in son teklifinin bu istisnaları kaldırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kültürümüze ve Batı özgürlüğünün ilkelerine saygı göstermeyenlere karşı Lig'den sağduyulu bir öneri. Kadınları ve kızları baskıcı şekilde peçe takmaya zorlayanlara karşı hapis cezası getirilecek ve vatandaşlık talepleri durdurulacak. Tolerans gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklife muhalefetteki Yeşil-Sol İttifak'tan (AVS) tepki geldi. AVS Meclis Grup Başkanvekili Luana Zanella, "Bu teklifin kadın özgürlükleri meseleleriyle hiçbir ilgisi olmadığını, bu tür meselelerin bambaşka bir yaklaşım ve vizyon gerektirdiğini belirtti. Zanella, "Bu, ihtiyacımız olmayan İslamofobinin yeniden gündeme getirilmesidir." ifadelerine yer verdi.