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Dünya
AA 21.01.2025 10:18

Biden'dan son dakika golü: Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilan etti

ABD eski Başkanı Joe Biden, görevinin bitimine dakikalar kala iki erkek ve bir kız kardeşinin de dahil olduğu 5 aile üyesi ile toplamda 8 kişi için af ilan ettiğini duyurdu.

Biden'dan son dakika golü: Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilan etti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, kendisine zarar vermek için aile üyelerinin siyasi saldırılara maruz kaldığını belirterek, anayasa kapsamında James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden'ı affetme yetkisini kullandı.

Biden, bu afların, aile üyelerinin suçlu oldukları ya da yanlış bir şey yaptıkları anlamına gelmediğini vurgulayarak, görevi devrettikten sonra ailesine yönelik saldırıların sona ereceğine inanmak için bir nedeni olmadığını söyledi.

Biden, siyasi saiklerle açılan soruşturmaların hedef alınan kişi ve aile bireylerinin hayatlarını alt üst ettiğini kaydederek, "Kişiler hiçbir yanlış yapmamış ve nihayetinde aklanmış olsalar bile, yalnızca kovuşturulmak bile itibarlarına ve mali durumlarına onarılamaz zararlar verebilir." değerlendirmesini yaptı.

Görevini yeni başkan Donald Trump’a devretmeden kısa bir süre önce çıkardığı afla Biden, ayrıca Gerald G. Lundergan ve Ernest William Cromartie adlı şahıslar için af çıkardığını, Leonard Peltier'e verilen müebbet hapis cezasını da hafiflettiğini belirtti.

Biden'ın afları

12 Aralık 2024'te COVID-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

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