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Dünya
AA 21.01.2025 11:41

İran: Yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazırız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ekonomik yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazır olduklarını, diğer tarafların da bu iradeye sahip olmaları durumunda netice alınabileceğini söyledi.

İran: Yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazırız

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Garibabadi, Cenevre Sözleşmesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Garibabadi, "İran, geçmişte olduğu gibi yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere yeniden başlamak için hazır. Biz her zaman bu iradeye sahip olduk. Diğer taraflarda da bu irade olursa, görüşmeler gerçekleşecek ve sonuçlanacaktır." dedi.

Görüşmelerin yeniden başlaması ve uzlaşıya varılması için uygun zemin ve fırsatların bulunduğunu dile getiren Garibabadi, ekonomik yaptırımların halkı olumsuz etkilediğini fakat hedeflerine ulaşmadığını öne sürdü.

İranlı yetkili, geçen günlerde 3 Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere ve Fransa) ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak Avrupa ile yeni bir müzakere turunun düzenlenmesi ve istişareleri sürdürme konusunda anlaştıklarını aktardı.

Garibabadi, "Yeni turun tarihini, birlikte yapacağımız istişareler yoluyla belirleyeceğiz ancak görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadelerini kullandı.

Cenevre'de 13 Ocak'ta, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 3. tur görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

Bununla birlikte 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve bir müzakereye başlama aşamasında olduklarını aktarmıştı.

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