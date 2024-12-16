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Dünya
AA 16.12.2024 12:45

Gazze'deki sağlık kaynakları: Kemal Advan Hastanesi önündeki ölü ve yaralılar tahliye edilemiyor

Katil İsrail'in yoğun saldırılarılar düzenlediği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi kapısının önündeki ölü ve yaralıların tahliye edilemediği duyuruldu.

Gazze'deki sağlık kaynakları: Kemal Advan Hastanesi önündeki ölü ve yaralılar tahliye edilemiyor

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları altındaki Beyt Lahiya'da yer alan hastanedeki durum, "felaket" seviyeye ulaştı.

Kaynaklar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü hastanenin önünde hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşlarının ve yaralıların tahliye edilemediğini belirtti.

İsrail'in bomba yüklü robotlar kullandığını ve hastane binasında ağır çapta hasar oluştuğunu belirten kaynaklar, "Quadcopter" tipi dronların ise devamlı bölgede hareket ettiğini kaydetti.

Kaynaklar ayrıca İsrail askeri araçlarının, hastaneye çok yaklaştığını, top mermisiyle saldırı düzenlediğini, yoğun ateş açtığını ve kimsenin bölgede hareket etmesine izin vermediğini aktardı.

Hastanenin müdürü Husam Ebu Safiyye, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini söylemişti.

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