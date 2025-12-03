Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden 6 bin kişi çok zor koşullar altında

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle yaptığı açıklamada, saldırılarda uzuvlarını yitiren Filistinlilerin sağlık duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzuvlarını kaybeden yaklaşık 6 bin engelli Filistinlinin yüzde 25'inin çocuklardan oluştuğu ve küçük yaştan itibaren kalıcı sakatlık yaşadıkları vurgulandı.

Açıklamada, "Binlerce yaralı ve aileleri derin bir insani trajedi yaşıyor. Bu durum, rehabilitasyon hizmetleri ile psikososyal desteğe acil şekilde ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından 9 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer olduğu bilgisine yer verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 70 bin 112 kişinin hayatını kaybettiği, 170 bin 986 kişinin yaralandığı açıklandı.