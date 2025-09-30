Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
Dünya
AA 30.09.2025 14:19

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaç yetersizliği nedeniyle "felaket" zorluklarla karşı karşıyayız

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık malzemelerinin bölgeye ulaşmasını engellediğini; ilaç yetersizliği nedeniyle felaket boyutunda zorluklarla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaç yetersizliği nedeniyle "felaket" zorluklarla karşı karşıyayız

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi malzeme krizinin ağırlaşması nedeniyle sağlık ekiplerinin felaket boyutunda zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İsrail'in hastanelere acil tıbbi malzeme ulaştırılmasını engellemedeki ısrarının hasta ve yaralıların sağlık durumlarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

Bakanlık, ilgili tüm taraflara tıbbi ihtiyaçlara güvenli şekilde erişimin sağlanması ve sağlık hizmetlerinin çökmesinin önlenmesi için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını neredeyse tamamen kapatarak, bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellemesi sonucu sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşandığı uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 hastaneyi, 96 sağlık merkezini ve 197 ambulansı hedef aldı.

OKUMA LİSTESİ