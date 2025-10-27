Gazze’deki Mısır Komitesi: Enkaz kaldırma için ağır iş makineleri ve ekipmanlar getirildi

Komite sözcüsü Muhammed Mansur, "Gazze Şeridi’nin orta kesimine Mısır liderliğinin kararıyla ağır ekipmanlar ulaştı. Bu araçlar, Mısır’ın insani rolünü yerine getirmek amacıyla gönderildi ve sabahtan itibaren çalışmalarına başlayacak." dedi.

Mansur, makinelerin enkaz nedeniyle kapanan yolların açılması ve çeşitli insani çalışmalar için kullanılacağını belirtti.

Komite üyesi Muhammed Kışta da yaptığı açıklamada, Gazze’ye 3 ekskavatör, 3 kepçe ve 7 hafriyat kamyonunun girdiğini söyledi.

İsrail basını, söz konusu araçların, Gazze’de öldürülen İsraillilerin cesetlerinin bulunmasına yardımcı olmak üzere getirildiğini iddia etti.

Hamas: Kassam Tugayları, esirlerin naaşlarını bulmak için gece gündüz çalışıyor

Hamas’ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Esirlerin naaşlarını arama konusunda bazı zorluklar var çünkü İsrail Gazze’nin doğasını tamamen değiştirdi. Hatta bu naaşları defneden bazı kişiler de saldırılarda şehit oldu ve artık kimse yerlerini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Hayye, 10 Ekim’de yürürlüğe giren esir takası ve ateşkes anlaşmasından bu yana Hamas’ın, çoğu İsrailli olan 28 esirden 16’sının naaşlarını teslim ettiğini aktardı.

Hamas’ın bu dosyayı tamamen kapatmak istediğini, bunun için zaman, gelişmiş ekipman ve ağır iş makinelerine ihtiyaç duyduklarını belirten Hayye, şunları kaydetti:

"Direniş güçleri ve Kassam Tugayları, esirlerin naaşlarını bulmak için gece gündüz çalışıyor. Kahire’de, arabulucuların ve İsrail tarafının da bulunduğu bir operasyon odası var, biz de karşı tarafta süreci adım adım takip ediyoruz. Arama ve yer tespiti çalışmalarını kolaylaştırmak için Mısır tarafıyla ekipmanların bölgeye girişi konusunda anlaşma sağlandı. Bu gerçekleşti ve iki gün önce yeni arama alanları belirlendi. Bu alanlardan bazıları, İsrail’in bulunduğu kırmızı bölgede yer alıyor ve çalışmalar Kızılhaç gözetiminde yürütülecek. Direniş, tüm naaşların teslim edilmesi konusunda kararlı. Bu konuda sorumlulukla hareket ediyoruz. İşgalci, halkımıza acı çektirmek için bu bahaneye sığınmamalı."