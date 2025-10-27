Arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Vacaria kasabasında yaşanan olayda 54 yaşındaki Silvana da Fatima Bragança da Luz, toprak yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki arı kovanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan yükselen sesler üzerine çevredeki bir komşu, hemen Silvana'nın ailesine haber verdi.

Kızını kurtarmak isterken canından oldu

Silvana'nın babası 79 yaşındaki Raul Portela da Luz da olayı duyunca panikle bölgeye koştu. Kamyonetin içinde sıkışan kızını kurtarmaya çalışırken çevreye yayılan binlerce öfkeli arı tarafından saldırıya uğradı.

Vücudunun büyük bölümü arı sokmalarıyla kaplanan yaşlı adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetti.

Olay yerinde ağır yaralanan Silvana ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

72 yaşındaki anne Maria da Luz'un da onlarca kez arı sokmasına maruz kaldığı ancak tedavi sonrası hayata tutunduğu bildirildi.

Ölüm kazadan değil, arılardan

Yangın ve arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması da oldukça uzun sürdü. İtfaiye istasyonunun bölgeye yaklaşık 60 kilometre uzakta olması, müdahaleyi geciktirdi.

İtfaiye sözcüsü, olay sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurbanlar yüzlerce kez arı sokmasına maruz kaldı. Ekibimiz olay yerine vardığında araçtaki kadın hala hayattaydı. Ölüm, kazanın devrilme anında değil, arı sokmalarının etkisiyle gerçekleşti."

Görgü tanığı Juliano Gibber ise "Bu ölümler önlenebilirdi. Kovanlar asla yol kenarına konmamalı. Arılar tahmin edilemez; en küçük titreşim bile saldırı refleksi doğurabilir" ifadelerini kullandı.