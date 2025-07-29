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Dünya
AA 29.07.2025 14:55

Gazze'deki hükümetten uluslararası basının bölgeye girişini engelleyen İsrail'e tepki

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in işlediği soykırım ve zorla aç bırakma suçlarının ortaya çıkmasından korktuğu için bölgeye uluslararası basının girişini engellediğini belirtti.

Gazze'deki hükümetten uluslararası basının bölgeye girişini engelleyen İsrail'e tepki

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde "açlık olmadığını" ilesi süren İsrail'in bölgeye uluslararası basının girişini engellemesine tepki gösterildi.

Açıklamada, Gazze'de yaşananların takibine engel olan İsrail'in Filistin halkının maruz kaldığı soykırım ve sistematik açlığın kanıtlarını karartmayı amaçlayan tam teşekküllü bir suç işlediği vurgulandı.

"İsrail yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişinden neden korkuyor?"

Tel Aviv yönetiminin kendi anlatısına güveniyorsa uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İşgal güçleri (İsrail) gazetecilerin Gazze'ye girişinden neden korkuyor?" ifadesi kullanıldı.

İsrail makamları "Gazze Şeridi'nde kıtlık yok" iddiasında bulunurken durumu yerinde görüntülemek isteyen uluslararası basının bölgeye girişine ise izin vermiyor.

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