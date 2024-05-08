Gazze'deki hükümet: İsrail'in politikaları güneyde açlık dalgasına neden olacak

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açlık dalgasına neden olacak politikalar uyguladığını, bunun bir benzerini geçen aylarda kuzeyde de gerçekleştirdiğini belirtti.

Filistinli yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze'ye yardım girişinin durdurulması, İsrail'in kuzeyde olduğu gibi Gazze'nin güneyinde de arzuladığı yeni bir açlık dalgasının habercisidir. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi nedeniyle yaralıların tedavi için Gazze dışına çıkmalarının engellenmesi de Filistinlilerin hayatlarını ciddi şekilde riske atacak."

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.