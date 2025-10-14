Gazze'deki hükümet: İsrail'den Kızılhaç aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşını teslim aldık

Hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

"45 şehidin naaşı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde teslim alındı." diyen Sevabite, İsrail tarafından alıkonulan cenazelerin Kızılhaç ekipleri aracılığıyla teslim alındığını ifade etti.

Sevabite, Filistinlilerin naaşlarının yakınları tarafından teşhis edilmesinin ardından defin işlemleri için gerekli yasal prosedüre başlanacağı bilgisini verdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın teslim ettiği her bir İsrailli esirin cenazesine karşılık İsrail tarafından alıkonulan 15 Filistinlinin cenazesinin teslim edilmesi gerekiyordu.

İsrail ordusu, Hamas'ın 13 Ekim'de teslim ettiği 4 cesetten 3'ünün İsrailli, birinin ise Nepal vatandaşı Bipin Joshi'ye ait olduğu bildirilmişti.

Hamas'ın, 14 Ekim akşamı İsrailli 4 esirin cesedini daha Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği duyurulmuştu.