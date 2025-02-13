Gazze'deki hükümet: İsrail, gerekli insani yardımın Gazze'ye girişine engel oluyor

Sevabite, "İşgalci İsrail özellikle insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye ulaştırılması konusunda sorumluluklarından kaçmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in, Hamas ile yapılan ateşkes kapsamındaki insani protokole uymadığını belirten Sevabite, günlük 600 tır insani yardım girmesi gerektiğini ancak İsrail'in süreci yavaşlattığını ifade etti.

Sevabite, "İsrail'in soykırım savaşı sonucunda altyapının geniş çaplı tahrip edilmesi sebebiyle Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarı büyük ihtiyacı karşılamaya yetmiyor." dedi.

İsrail’in gerekli yardım girişlerini aksattığını vurgulayan Sevabite, "Evini kaybeden yaklaşık 250 bin kişi için konteyner ev ve çadır ihtiyacının yanı sıra Gazze halkı, yeniden inşa için acil bir şekilde inşaat malzemeleri ve enkaz kaldırma ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Anlaşmaya rağmen yardımlar engelleniyor

Sevabite, "60 bin konteyner ev ile 200 bin çadırın girişini kapsayan anlaşmaya rağmen bu yardımlar yeterli düzeyde ulaştırılmadı. Bu sebeple binlerce aile barınacak bir yer bulamıyor." şeklinde konuştu.

Ulaştırılan yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarına yönelik olmadığını aktaran Sevabite, "Un, yağ, pirinç, ameliyathaneler için oksijen tankı veya elektrik ihtiyacına yönelik yardımlar yerine bazı tırlarda çikolata, gazlı içecek veya kullanılmaz haldeki zarar görmüş eşyalar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Ateşkese ve uluslararası çabalara uymuyor

Sevabite, "İşgalci İsrail'in gerçek sükunete yol açacak herhangi bir anlaşmayı uygulamada ciddi olmadığını her geçen gün kanıtlayan tutumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

İsrail'in sistematik olarak uzlaşmamayı sürdürdüğünü belirten Sevabite, "Bu durum uluslararası çabaların açıkça göz ardı edilmesi ve saldırıların çeşitli biçimlerde sürdürülmesidir." diye konuştu.

Gazze’de kriz daha da derinleşebilir

Sevabite, İsrail'in insani protokole uymama, sivilleri hedef alma ve insani yardımın girişini engelleme üzerinden saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bu durumun Gazze'de tırmanışa yol açabileceğini belirten Sevabite, Filistin halkının acısını hafifletmeyi amaçlayan çabaların engellenmesinin yansımalarından İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma çağrı

Sevabite, başta arabulucu ülkeler olmak üzere uluslararası çevrelere seslenerek, İsrail'e insani yardımların girişini geciktirme siyasetine son vermesi için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü, Filistin halkının İsrail'in sistematik geciktirme siyasetinin esiri olmayacağını ve meşru haklarını elde edinceye kadar kararlı direnişini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

İsrail'in saldırıları ve Gazze’deki büyük kayıplar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.