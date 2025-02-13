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Dünya
AA 13.02.2025 15:14

Mısır basını: Konteyner evlerle dolu tırlar Gazze'ye girmek için Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor

Mısır basınında, molozları kaldırmak için kullanılan ağır ekipmanların yanı sıra konteyner evlerle dolu tırların Gazze'ye girmek için Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında beklediği haberleri yer aldı.

Mısır basını: Konteyner evlerle dolu tırlar Gazze'ye girmek için Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberinde Gazze'ye giriş hazırlığı amacıyla çok sayıda ağır ekipmanı ve mobil evi taşıyan tırın Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında sıraya dizildiği belirtildi.

Söz konusu tırların ne zaman Gazze'ye geçeceğine ilişkin bilgi paylaşılmayan haberde, tırların görüntülerine yer verildi.

Hamas, anlaşmayı askıya almıştı

Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını; yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşlerinin geciktirilmesi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alınması, barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmemesi ve tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verilmesi gibi 4 maddede ihlal ettiğini açıklamıştı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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