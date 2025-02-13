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Dünya
AA 13.02.2025 16:41

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinlilerin sayısı 48 bin 239'a yükseldi

İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 14'ü enkaz altından çıkarılan 17 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinlilerin sayısı 48 bin 239'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 24. gününde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 17 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 14'ü enkaz altından çıkarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 239'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 676'ya çıktığı aktarıldı.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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