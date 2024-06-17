Gazze'deki hükümet: İsrail 'aç bırakma politikasını' siyasi baskı aracı olarak kullanıyor

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edildi.

Gazze halkı ve özellikle Gazze kenti ile kuzey illerdeki Filistinlilerin zorlu insani şartlar ve gerçek açlık koşulları altında yaşadığı ve bu durumun ahlaki, insani değerlere ve uluslararası hukuka aykırı olup çocukların, sivillerin ve hastaların ihtiyaçlarını istismar ettiği, siyasi amaçlarla acılarını artırarak hayatlarını tehlikeye attığı kaydedildi.

Durumun daha da feci ve zor hale geldiği, insani krizin, özellikle yiyecek ve tedavi bulamayan çocuklar, hastalar ve yaralılar açısından ciddiyetin artırdığı vurgulanırken, bütün bunların Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının kapatılması ve yardım ve mal girişinin engellenmesiyle eşzamanlı şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail'in gerçekleştirdiği bu ihlallerin insani durum üzerinde "benzeri görülmemiş bir şekilde felaket ve tehlikeli yansımaları olacağı" vurgulanan açıklamada, "insanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçların faillerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması" talep edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara, "soykırım savaşının durdurulması, gıda ve yardım konusunu siviller, çocuklar, hastalar ve yaralılar üzerinde siyasi baskı aracı olarak kullanmaması için İsrail'e ciddi ve gerçek anlamda baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti.