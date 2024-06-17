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Dünya
AA 17.06.2024 19:47

AB'nin 'Doğayı Onarma Yasası' Avusturya’da gerilime neden oldu

Avrupa Birliği ülkelerinin çevre bakanlarının onayıyla bugün kabul edilen "Doğayı Onarma Yasası", Avusturya’da iktidarı oluşturan merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi arasında gerginliğe yol açtı.

AB'nin 'Doğayı Onarma Yasası' Avusturya’da gerilime neden oldu
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği'nin (AB) "Doğayı Onarma Yasası" Avusturya’daki koalisyonda gerilime neden oldu

Yeşiller Partili Avusturya İklim Koruma, Çevre, Enerji, Hareketlilik, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Leonore Gewessler’in koalisyonun büyük ortağı Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) rızası olmadan bugün Lüksemburg’da yapılan oylamada yasanın kabul edilmesi yönünde oy kullanması koalisyon içinde ipleri kopma noktasına getirdi.

Başbakan Karl Nehammer, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, ideolojilerin anayasanın üzerinde olmadığını ifade ederek, Bakan Gewessler’in "kanuna aykırı" hareket ettiğini, bunun sonuçları olacağını bildirdi.

Nehammer, başbakan olarak ülkedeki istikrarın korunmasından sorumlu olduğunu, bakanların yasalara yönelik kendi yorumları ile hareket etmesinin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savundu.

Avusturya'da 29 Eylül’de genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Nehammer, başbakan olarak görevinin belirli yapılar tarafından ülkenin kaosa sürüklenmesini ve "milyarlarca dolarlık bir seçim pastasının paylaşılmasını önlemek" olduğunu söyledi.

İki dava açılacak

Gewessler’in aldığı karara ilişkin Başbakanlık ve ÖVP merkezinden de iki ayrı açıklama yapıldı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Doğayı Onarma Yasası'na ilişkin Avusturya’nın yaklaşımının çekimser olduğu, Gewessler’in "evet" oyu kullanarak koalisyon içinde "gerçek bir sorun" yaşanmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Gewessler’in tek taraflı attığı adımın "yok hükmünde" olması için konunun Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanına taşınacağı belirtildi.

ÖVP Genel Sekreteri Christian Stocker da Gewessler’in ülkedeki 9 eyaletin tamamının onayı olmadan AB'nin yasasına "evet" oyu kullanmasının "hukuka aykırı" olduğunu savunarak, Gewessler'in bilerek anayasaya aykırı hareket ettiğine dair şüpheler bulunduğunu, bu nedenle görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

AB’nin yasal düzenlemesine evet oyu kullanan Gewessler ise hukuka aykırı bir adım atmadığını belirtti. Avusturyalı Bakan, bugünkü kararının doğa için bir zafer olduğunu, "gelecek nesillere daha sağlıklı ve mutlu bir hayat bırakmak için cesur bir adım attığını" ifade etti.

"Doğayı Onarma Yasası"

AB'nin Doğayı Onarma Yasası, 2030'a kadar AB topraklarındaki tarım arazilerinin yüzde 10'unda biyoçeşitliliğin desteklenmesini, bu amaçla bitki örtüsü oluşturulmasını hedefliyor. Ekilebilir arazilerin bir kısmının orman, bahçe ve sulak alana dönüştürülmesini de öngören yasa üye ülkeler içerisinde muhalefetle karşılaşmıştı.

Yasanın uygulanması halinde üretimin düşeceği, gıda fiyatlarının artacağı, çiftçilerin geçim sıkıntısı içine gireceği ve özellikle savaş zamanlarında küresel gıda arzında sorunlar çıkacağı savunulmuştu.​​​​​​​

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