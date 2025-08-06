Gazze'deki hükümet: 10 günde girmesi gereken 6 bin yardım tırından sadece 853'ü giriş yapabildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "Son 10 gün içinde Gazze Şeridi'ne toplam 853 yardım tırı giriş yaptı. Oysa aynı süre zarfında asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için yaklaşık 6 bin tırın girmesi gerekiyordu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki halkın sağlık, gıda ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük en az 600 yardım tırına ihtiyaç olduğu ancak son 10 günde bölgeye giriş yapan yardım tırı sayısının günlük ortalama 85'te kaldığı kaydedildi.

Bu durumun yardım akışındaki ciddi yetersizliği gözler önüne serdiği vurgulandı.

Medya Ofisi, daha önceki bir açıklamasında, İsrail ordusunun, yardım tırlarının yağmalanmasını kolaylaştırdığını ve buna koruma sağladığını bildirmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 96'sı çocuk olmak üzere 193 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.