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Dünya
AA 06.08.2025 11:40

Katil İsrail’in Gazze'ye saldırılarında 5'i yardım bekleyen, 19 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 5'i insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere, 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail’in Gazze'ye saldırılarında 5'i yardım bekleyen, 19 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Cedid Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu aynı aileden anne, baba ve 3 çocuk olmak üzere, 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda çoğu çocuk, 20’den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde iki evi hedef aldığı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentindeki Nafak Caddesi'nde bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 aylık Habibe Maruf isimli bir bebek yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki yardım dağıtım noktası çevresindeki yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun açlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde güvenli olmayan bir yola girmeye zorladığı insani yardım tırının, yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrilmesi sonucu 20 kişinin öldüğü belirtilmişti.

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