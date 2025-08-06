Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2025 11:11

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus kentinin doğusundaki Ayn Mülteci Kampı’nda düzenledikleri baskınlarda evlerinde arama yaptığı 6 Filistinliyi ve Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesinde de evine baskın düzenlediği Mehdi Mahmud Mihna'yı alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun Beytullahim kentinin güneyindeki Hadr beldesi ile batıdaki Beyt Cala’da evlere baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde de gazeteci Ferah Muhammed Ebu Ayyaş’ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı, aynı beldede, ailesinin evine yapılan baskında da Yunus Muhammed Mutlak'ı alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca, El-Halil kentinde evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi daha gözaltına aldığı paylaşıldı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi ile 87 bin 61 kişi bilgi ve deneyimini artırdı
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı
12:19
28 yıl önce kaybolan adamın cesedi eriyen buzulların altından çıktı
12:15
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor
12:31
Van'daki Körzüt Kalesi'nin "Haldi'nin kutsal kenti" olduğu belirlendi
12:13
Yargıtay'dan "bonus" dolandırıcısının 1 yıl 6 ay hapis cezasına onama
Türkiye'nin genç bilim insanları Kuzey Kutbu'nda çalışmalar gerçekleştirdi
Türkiye'nin genç bilim insanları Kuzey Kutbu'nda çalışmalar gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
Boraltan Köprüsü katliamının yıl dönümü... Boraltan'da ne olmuştu?
Boraltan Köprüsü katliamının yıl dönümü... Boraltan'da ne olmuştu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ