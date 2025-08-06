Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2025 10:05

Hindistan'da 4 kişinin ölümüne neden olan heyelanda yaklaşık 100 kişi kayboldu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel baskını ve heyelan sonrasında yaklaşık 100 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Hindistan'da 4 kişinin ölümüne neden olan heyelanda yaklaşık 100 kişi kayboldu
[Fotograf: Reuters]

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, dün eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan afetin "ciddi" seviyede olduğunu belirterek, 100'e yakın kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye gönderilen 11 ordu personelinin de kaybolduğunu aktaran yetkililer, bunlardan 2'sinin sonradan kurtarıldığını kaydetti.

Yetkililer, sel baskınında evlerin ve konaklama yerlerinin yıkıldığını, eyaletteki birçok bölgede eğitime ara verildiğini ifade etti.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusundan Filistinlilere, Gazze'de "Zeytun Mahallesi'ni boşaltın" tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi
10:58
Türkiye Varlık Fonu ile Kuveyt arasında 600 milyon dolarlık anlaşma
10:52
Gurbetçiler sınır kapılarından beklemeden geçiyor
10:44
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte ikisi çocuk, 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
10:15
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
10:11
AR-GE'ye geçen yıl 178,5 milyar lira harcandı
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 50'ye düştü
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 50'ye düştü
FOTO FOKUS
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ