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Dünya
BBC 06.08.2025 12:18

28 yıl önce kaybolan adamın cesedi eriyen buzulların altından çıktı

Pakistan’ın doğusundaki dağlık Kohistan bölgesinde, 28 yıl önce kaybolan bir adama ait ceset, eriyen bir buzulda bulundu.

28 yıl önce kaybolan adamın cesedi eriyen buzulların altından çıktı

Yerel bir çoban tarafından keşfedilen ceset, "Lady Vadisi" olarak bilinen bölgede, giysileriyle birlikte neredeyse hiç bozulmamış haldeydi.

Cesedin yanında bulunan kimlik kartında “Naseeruddin” ismi yazılıydı. Polis, bu bilgiden yola çıkarak 1997 yılında bölgede kaybolan bir kişiye ulaştı. Naseeruddin’in, bir kar fırtınası sırasında buzul çatlağına düşerek kaybolduğu bildirildi.

Bölgedeki kar yağışının son yıllarda azalması nedeniyle buzullar güneş ışığına daha fazla maruz kalıyor ve daha hızlı eriyor. Uzmanlar, cesedin bulunmasının iklim değişikliğinin buzul erimesini nasıl hızlandırdığını gösterdiğini söylüyor.

BBC Urdu’ya konuşan cesedi bulan çoban Omar Khan, "Gördüğüm şey inanılmazdı. Ceset sapasağlamdı, giysileri bile yırtılmamıştı," dedi. Polis kimliği doğruladıktan sonra bölge halkı da olayla ilgili daha fazla bilgi vermeye başladı.

Naseeruddin’in evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. Kaybolduğu gün, kardeşi Kathiruddin ile birlikte at sırtında yola çıktıkları, aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle evlerini terk ettikleri ifade edildi.

Kardeşi Kathiruddin, vadide sabah saatlerinde ulaştıklarını ve öğleden sonra kardeşinin bir mağaraya girdiğini söyledi. Geri dönmeyince aramaya başladığını, çevredeki insanlardan da yardım aldığını ancak hiçbir iz bulamadıklarını anlattı.

İslamabad’daki Comsats Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammad Bilal, bir insan cesedinin buzul içine düştüğünde ani donma yaşadığını, bu nedenle çürümenin gerçekleşmediğini ifade etti. Buzul içindeki oksijen ve nem eksikliği ise cesedin mumyalanmasına neden oluyor.

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