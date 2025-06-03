Gazze’de yardım kuyruğuna saldırı: BM’den soruşturma çağrısı, İsrail’den inkar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de yardım almak için bekleyen sivillere düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı. Saldırı, Refah’taki bir yardım dağıtım noktası yakınında gerçekleşti. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Saldırının ardından bölgede korkunç bir tablo oluştu. Kızılhaç’ın Refah’taki sahra hastanesine 179 yaralı getirildi, 21 kişi hastaneye ulaştığında hayatını kaybetmişti. Hamas’a bağlı Sivil Savunma Birimi ise can kaybının 31’e yükseldiğini bildirdi.

Saldırıya uğrayanlar, açlıktan tükenmiş halde yardım bekleyen sivillerdi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), çok sayıda ağır yaralının getirildiğini, bazılarının vücudunda kurşun ve şarapnel izleri bulunduğunu açıkladı.

İsrail inkar ediyor, BM ‘dehşet verici’ dedi

İsrail ordusu, sivillere ateş açıldığı yönündeki haberleri “asılsız” olarak nitelendirdi. Ancak bölgede görev yapan sağlık kuruluşları, çoğu kadını ve çocuğu hedef alan sistematik bir saldırının yaşandığını vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Sivillerin, yardım almak isterken öldüğü yönündeki haberler dehşet verici" dedi ve saldırının bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise “İnsan onuruna aykırı, aşağılayıcı ve insanlık dışı bir durum” yaşandığını söyledi.

İsrail'den yeni saldırı: 14 ölü, çoğu çocuk

Öte yandan, İsrail ordusu dün gece Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de bir evi hedef aldı. 6’sı çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 14 Filistinli hayatını kaybetti, enkaz altında kalan en az 20 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılarda en az 54 bin 470 kişiyi öldürdü. Bunların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. BM raporlarına göre, halkın büyük bölümü açlık sınırının altında, yardıma ulaşmak için ölümle burun buruna yaşam mücadelesi veriyor.