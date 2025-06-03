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Dünya
AA 03.06.2025 07:03

TİKA, Meksika'da kasırgadan etkilenen okulun çatısını onardı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Acapulco kentini vuran Otis Kasırgası'ndan etkilenen Sor Juana Ines de la Cruz Ortaokulunun çatısını onardı.

TİKA, Meksika'da kasırgadan etkilenen okulun çatısını onardı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2023'te yüz binlerce kişiyi etkileyen ve çok sayıda kamu binası ile konutta ağır hasara yol açan Otis Kasırgası'nın ardından Acapulco toparlanma sürecine girdi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da Meksika'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Acapulco’da bir okulun ve parkın yenilenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

TİKA, Meksika'da kasırgadan etkilenen okulun çatısını onardı

Meksika'nın Şubat 2023 depremi sonrasında Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekipleri ve 300 tondan fazla insani yardıma dikkati çeken Kayalar, bu dayanışmaya karşılık Türkiye'nin de Meksika'nın yanında olduğunu vurguladı.

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Acapulco Belediyesi ve Meksika Dışişleri Bakanlığının belirlediği öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen okulun merkez çatısını yeniledi.

TİKA, Meksika'da kasırgadan etkilenen okulun çatısını onardı

Projenin açılış töreni, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Acapulco Belediye Başkanı Abelina Lopez Rodriguez, TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Meksika Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yerel halk ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Büyükelçi Esenli, Türkiye ile Meksika arasındaki dostane ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

TİKA, Meksika'da kasırgadan etkilenen okulun çatısını onardı

Esenli, TİKA'nın eğitim alanındaki projelerinin ve gençlere yapılan yatırımların önemine değinerek, yerel yetkililer ile okul topluluğuna teşekkür etti.

2017’de Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen depremin ardından El Espinal Türkiye-Meksika Dostluk Hastanesini inşa eden TİKA, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde birçok ülkenin afet sonrası toparlanma sürecine verdiği destekle Türkiye’nin bölgedeki müttefiklik ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor.

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