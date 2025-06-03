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Dünya
CNN International 03.06.2025 06:38

Dünyadaki buzulların yüzde 40’ı geri dönüşsüz şekilde eriyecek

Dünyadaki buzullar alarm veriyor. Yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma bugün tamamen dursa bile, dünyadaki buzulların yaklaşık yüzde 40’ı zaten yok olmaya mahkum.

Dünyadaki buzulların yüzde 40’ı geri dönüşsüz şekilde eriyecek
[Fotograf: AA]

Bilim insanları, buzulların 2020 yılına kıyasla yüzde 39 oranında kütle kaybedeceğini ve bunun artık durdurulamaz bir süreç olduğunu söylüyor. Bu erime, deniz seviyesinde yaklaşık 11 santimetrelik bir yükselmeye yol açacak.

Eğer dünya mevcut iklim politikalarına devam ederse, bu kayıp yüzde 76’ya kadar çıkabilir. Bu da içme suyu, tarım ve enerji üretimi için buzullara bağımlı olan ülkeler için felaket anlamına geliyor.

Araştırma Science dergisinde yayımlandı. Araştırmanın yazarlarından buzullar üzerine çalışan bilim insanı James Kirkham, “yüzde 39 kayıpla yüzde 76 kayıp arasındaki fark, insanlığın buzulların yok oluşuna adapte olup olamayacağı anlamına gelir,” dedi.

“Her 0.1 derece bile önemli”

Araştırmaya Avusturya’daki Innsbruck Üniversitesi’nden Lilian Schuster liderlik etti. Schuster, “Her 0.1 derecelik ısınma artışı, buzullardan yüzde 2 daha fazla kayıp anlamına geliyor,” dedi ve ekledi:

“Umut vermek istiyoruz. Küresel ısınmayı her bir ondalık derecede azaltmak bile, buzulları daha fazla koruyabilir.”

2100 sonrası ilk kez bu kadar uzun vadeli bakıldı

Daha önceki çalışmalar genellikle 2100 yılına kadar projeksiyon yapıyordu. Ancak bu yeni araştırma, yüzyıllar sonrasına kadar simülasyonlar yaparak buzulların uzun vadede nasıl etkileneceğini analiz etti.

Araştırma, farklı simülasyon modelleriyle yürütüldü ve her ne kadar sonuçlar arasında yüzde 15 ile yüzde 55 arasında değişiklikler olsa da hepsi aynı yönde bir erime eğilimi gösterdi.

İzlanda Üniversitesi’nden Prof. Guðfinna Aðalgeirsdóttir de bu konuda uyarıyor: “Tüm modeller aynı şeyi söylüyor. Isınma artarsa, buzul kaybı da artar.”

Çalışmaya göre, Batı Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzeydoğu Kanada, İskandinavya ve Rus Arktik Bölgesi en fazla risk altındaki yerler.

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