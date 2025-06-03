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Dünya
AA 03.06.2025 00:44

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Endonezya Hastanesinden yaralıları tahliye etti

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Endonezya Hastanesinden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile gerçekleştirdikleri "karmaşık" bir insani tahliye operasyonuyla yaralılarla sağlık personelinin tahliye edildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Endonezya Hastanesinden yaralıları tahliye etti
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon içinde, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinden 3 yaralı, 34 sağlık çalışanı ve iki refakatçiyi kapsayan karmaşık bir insani tahliye operasyonu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Tahliye işleminin, saatler süren hassas saha koordinasyonu sonucunda başarıyla tamamlandığı vurgulanan açıklamada, bu sürecin, Kızılayın sağlık ekiplerini koruma ve yaralıları daha güvenli bölgelere ulaştırma çabalarının bir parçası olduğu aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde uygulanan ağır abluka ve sağlık merkezlerine yönelik tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgedeki sağlık koşullarının trajik boyutlara ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, artan risk ve zorluklara rağmen sağlık çalışanları ve yardım personelinin yanında olmaya devam edileceği kaydedildi.

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