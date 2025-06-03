Az Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.06.2025 00:38

BM raportörlerinden Gazze'ye giden gemi için "güvenli geçiş" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi Madleen'in güvenli geçişi için çağrıda bulundu.

BM raportörlerinden Gazze'ye giden gemi için "güvenli geçiş" çağrısı
[Fotograf: AA]

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze halkının yok oluşu önlemek için yardıma acilen ihtiyacı var. Bu girişim, bunu sağlamak için sembolik ve güçlü bir çabadır. İsrail, dünyanın yakından izlediğini hatırlamalı, Özgürlük Filosu Koalisyonu ve yolcularına karşı herhangi bir düşmanca eylemden kaçınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Gemi için güvenli geçiş çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze halkının, işgal altında bile olsa kendi karasularından yardım alma hakkına sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Koalisyon gemisinin Gazze halkına ulaşmak için uluslararası sularda serbestçe geçiş hakkı var. İsrail, uluslararası hukuk tarafından uzun zamandır tanınan seyrüsefer özgürlüğüne müdahale etmemeli. İsrail'in, insan hakları savunucularına, BM ve sivil insani yardım misyonlarına yönelik tekrarlanan şiddetli saldırıları göz önüne alındığında, Özgürlük Filosu Koalisyonu katılımcılarının güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Koalisyonun, mayısta Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisine Malta açıklarında yapılan saldırının da hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özgürlük Filosu Koalisyonunun gemisi Gazze açıklarında Filistin karasularına yaklaşırken, İsrail uluslararası hukuka ve insani yardım için engelsiz erişimi sağlamak için Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) emirlerine uymalı. İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik açlık kampanyası ve soykırımcı şiddetinin üzerinden 600 günden fazla zaman geçti. Gazze'deki durum en korkunç seviyede."

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
Cambridge öğrencileri, İsrail'le ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylem başlattı
00:51
Filistin Kızılayı, Gazze'deki Endonezya Hastanesinden yaralıları tahliye etti
00:38
Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı
01:03
CHP'nin kurultay soruşturmasında iddianame tamamlandı
00:27
Katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk öldü
23:52
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni uçuş rekoru
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
FOTO FOKUS
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ