Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 03.06.2025 07:07

Nijerya’da sporcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 22 ölü

Nijerya’nın kuzeyinde, ülkenin ulusal spor festivalinden dönen sporcuları taşıyan bir otobüs kaza yaptı. Kazada sporcular, antrenörler ve yetkililerden oluşan 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı.

Nijerya’da sporcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 22 ölü
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Kano Eyaleti Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin çoğunun genç olduğu belirtildi. Kazanın, aşırı hız ve yorgunluk nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, “Bu elim kazanın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. 22 masum vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyorum” dedi.

“Sporun umut taşıyıcılarıydı”

Nijerya Ulusal Spor Komisyonu da yaptığı açıklamada, kazanın ardından “büyük bir üzüntü içinde” olduklarını bildirdi. Komisyon başkanı Mallam Dikko, “Bu sporcular tutkuları ve başarı azimleriyle ülkemizin daha parlak bir geleceğine umut taşıyorlardı. Onları asla unutmamalıyız,” dedi.

Kazaya kurban giden sporcuların, eyaletlerini “büyük bir başarıyla temsil ettikleri” ve festivalin kapanış töreninin yalnızca iki gün önce yapıldığı belirtildi.

Pazartesi yas günü ilan edildi

Ülkedeki birçok spor kulübü ve federasyon, kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajları yayımladı. Kano'nun yerel futbol kulübü Kano Pillars ve Nijerya Tenis Federasyonu da başsağlığı dileyen kurumlar arasında yer aldı.

Kano Valisi, pazartesi gününü “yas günü” ilan etti.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
TİKA, Meksika'da kasırgadan etkilenen okulun çatısını onardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:42
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: 38 şüpheli adliyede
07:35
Beyaz Saray zehirli kimyasal felaketini gizledi iddiası
07:31
Macron'un bal mumu heykeli çalındı
07:23
Gazze’de yardım kuyruğuna saldırı: BM’den soruşturma çağrısı, İsrail’den inkar
07:07
Kocaeli'de tırla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
07:23
TİKA, Meksika'da kasırgadan etkilenen okulun çatısını onardı
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
FOTO FOKUS
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ