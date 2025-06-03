Nijerya’da sporcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 22 ölü

Kano Eyaleti Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin çoğunun genç olduğu belirtildi. Kazanın, aşırı hız ve yorgunluk nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, “Bu elim kazanın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. 22 masum vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyorum” dedi.

“Sporun umut taşıyıcılarıydı”

Nijerya Ulusal Spor Komisyonu da yaptığı açıklamada, kazanın ardından “büyük bir üzüntü içinde” olduklarını bildirdi. Komisyon başkanı Mallam Dikko, “Bu sporcular tutkuları ve başarı azimleriyle ülkemizin daha parlak bir geleceğine umut taşıyorlardı. Onları asla unutmamalıyız,” dedi.

Kazaya kurban giden sporcuların, eyaletlerini “büyük bir başarıyla temsil ettikleri” ve festivalin kapanış töreninin yalnızca iki gün önce yapıldığı belirtildi.

Pazartesi yas günü ilan edildi

Ülkedeki birçok spor kulübü ve federasyon, kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajları yayımladı. Kano'nun yerel futbol kulübü Kano Pillars ve Nijerya Tenis Federasyonu da başsağlığı dileyen kurumlar arasında yer aldı.

Kano Valisi, pazartesi gününü “yas günü” ilan etti.