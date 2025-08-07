Açık 33.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2025 12:38

Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

Katil İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 197'ye çıktığı bildirildi.

Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık kaynaklı ölümler sürüyor." diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 197'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlık kaynaklı ölümlere vurgu yapan Burş, "Bu çocukların her biri büyümeden öldürülen bir rüyadır. Her kurban dünyanın işlediği sessiz suçun bir tanığıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 47 askeri hava aracı görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Aktan için başsağlığı mesajı
12:46
Fransa'da 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı
12:43
Araştırma: Pakistan'da iklim değişikliği muson yağmurlarının şiddetini arttırdı
12:42
Katil İsrail'in hava yolu şirketi, protesto sonrasında Paris'teki ofisini boşaltıyor
12:38
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 47 askeri hava aracı görüldü
12:31
UMKE 19 bin gönüllüye ulaştı
Göbeklitepe eylülde yeni çehresine kavuşacak
Göbeklitepe eylülde yeni çehresine kavuşacak
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ