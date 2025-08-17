Açık 31.2ºC Ankara
Dünya
AA 17.08.2025 12:19

Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Katil İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 110'u çocuk olmak üzere 258'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel yaşam malzemelerinden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

