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Dünya
AA 21.01.2024 11:52

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.

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