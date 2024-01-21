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Dünya
AA 21.01.2024 11:41

Geçen yıl 282 bin 229 araç egzoz muayene tekrarı yaptı

Geçen yıl egzoz emisyon ölçümü yapılan 11 milyon 23 bin 923 araçtan 10 milyon 736 bin 648'inin ilk ölçümü olumlu sonuçlanırken, egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk aldı.

Geçen yıl 282 bin 229 araç egzoz muayene tekrarı yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümleri, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynuyor.

Araç muayenesi öncesinde egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması gerekli olup, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümünün bulunmaması, ağır kusur kabul ediliyor.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi'ne göre, 2023 yılında 11 milyon 23 bin 923 aracın egzoz emisyon ölçümü yapılırken, 10 milyon 736 bin 648 aracın ölçümü olumlu sonuçlandı.

Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk alırken, ölçümleri başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakımı yaptırması için tanınan süreç devam ediyor.

Bu yıl 256 lira olan egzoz emisyon ölçümünün sonucu, e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderildiği gibi e-Devlet'te de yer alıyor.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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