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Dünya
TRT Haber 21.01.2024 10:23

Afganistan'ın kuzeyine yolcu uçağı düştü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan Eyaleti'nde uçak kazası meydana geldi. Uçağın yeri henüz tespit edilemedi arama çalışmaları sürüyor.

Afganistan'ın kuzeyine yolcu uçağı düştü

Hindistan'dan Moskova'ya gitmek için yola çıkan yolcu uçağının Afganistan'ın, Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan Eyaleti'nde düştüğü belirtildi.

Rus havacılık yetkilileri, charter seferi yapan uçakta 6 kişi olduğunu açıkladı.

Uçağın Fransız yapımı Dassault Falcon 10 Jet olduğu duyuruldu.

Ekipler harekete geçti ancak uçağın yeri henüz tespit edilemedi.

Kazanın meydana geldiği eyalet, Afganistan'ın en yüksek dağına ev sahipliği yapıyor. Bölgenin engebeli olması çalışmaları yavaşlatıyor. 

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